Una argentina compara la sanidad de su país con la española, concluye esto y muchos saltan corriendo

La usuaria de TikTok @tu.psicoviajera, argentina que vive en Valencia, ha provocado encendidas reacciones tras comparar la sanidad española con la de su país y concluir que la de allí es más eficaz.

"Me di cuenta viviendo en el exterior de que Argentina tiene un sistema de salud excelente. Estoy en Valencia y hace dos meses que estoy dando vueltas sobre el mismo tema y no me dan turno", empieza diciendo.

"Me tienen que hacer plantillas ortopédicas y entonces pensé: voy a ir a una ortopedia a consultar cómo es el sistema. Me dice: tienes que venir con una receta del médico, con solicitud de unas plantillas, vete a un centro de salud, hazte los estudios pertinentes y vuelve con una receta", cuenta.

La usuaria recalca que está dentro del sistema de salud púbico, por lo que fue a una médica de cabecera que le pidió unas radiografías de ambos pies y a la que también le solicitó cita para hacerse una mamografía.

"La mujer me dice: te llamarán y te darán turno. Voy a hacerme la radiografía, al mes que conseguí turno consigo otro turno en el centro de salud para que me chequeen los resultados y me den la orden de la plantilla, voy hoy y me dice la persona: '¿Para qué te pediste la radiografía? Digo para las plantillas. Dice: 'Pero tienes que ir a un podólogo, no a un traumatólogo, tienes que ir al sistema de salud privada para que el podólogo te diga qué plantillas usar".

"Digo: pero que me dijeron en dos lugares que tenía que venir acá por eso estoy esperando hace dos meses", recuerda antes de lamentar que ha sentido que le tomaban el pelo.

"Falta organización, orden, claridad. Me habían dicho que los trámites en España eran un quilombo porque falta organización y la verdad es que sí, pensé que era solo con trámites como el NIE, la homologación... nunca pensé que también era con la salud", se lamenta.

Sobre la mamografía subraya que todavía sigue la lista de espera: "En Argentina esto en una semana te lo solucionan, incluso en la misma semana si hay turno te hacen la mamografía, te dan el estudio, te lo devuelven, te lo analizan... en Argentina para las plantillas ortopédicas solamente me bastó ir a un traumatólogo que me hizo los estudios con alta tecnología y a las dos semanas las tenían. No puedo entender que esto no funcione así acá".

Son muchos los que en las reacciones aseguran que ellos en Argentina no han encontrado una sanidad como la que dibuja la usuaria, a menos que hable del sistema privado.

"En Argentina 😳😳😳😳 estuve fui al público por mi hija con vomitas y daba pena lo que vi y no la atendieron. Tuve que pagar 200€ consulta privada y soy argentina", dice una persona.

Otra señala: "En Argentina te lo solucionan porque pagas tú pre-paga, en cambio si vas al servicio público te pasaría exactamente lo mismo".