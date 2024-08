Una argentina critica la carne y las tapas españolas: "La carne roja aquí es horrible"

La usuaria de TikTok @bernifitt, una chica argentina que vive en Barcelona, ha subido un vídeo a la red social haciendo una contundente crítica a la carne española y al concepto gastronómico de "tapas".

"La carne roja aquí es horrible, el pollo más o menos", ha destacado la argentina en el vídeo en el que se ha grabado dando su opinión sobre la comida española, y que ya ha conseguido 15.000 visualizaciones.

"Otra cosa que no me gusta son las tapas. No, a mí tráeme un buen plato con un buen pollo, pescado o carne con una guarnición y listo", ha añadido la creadora de contenido. haciendo referencia a la poca cantidad de comida que viene en cada tapa.

Aún así, también ha tenido tiempo para los halagos, alabando los productos procedentes del mar: "Si no te gusta el pescado y los mariscos no te va a gustar España, es lo más rico que tienen".

Además, ha añadido que una cosa que le gusta y que le ha sorprendido es que los españoles son "muy prácticos" con la comida: "lo que tiene de bueno también es que es muy práctico todo en España: compras bolsitas de preparado para fajitas, preparado de arroz con pollo... lo metes congelado en una sartén y en cinco minutos lo tienes hecho".

"Son muy prácticos aquí y la comida es muy barata y de buena calidad, menos la carne que para mí no es buena", ha concluido el vídeo la TikToker.