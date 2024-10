Una argentina se sorprende con lo que le preguntan constantemente sobre Zaragoza

La creadora de contenido Camille Nieves (@camillenieves), una chica argentina que vive en Zaragoza, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok respondiendo a algunas preguntas que le hacen los usuarios sobre la capital maña.

Según ha contado la tiktoker en el vídeo, el cual lleva ya más de 122.000 reproducciones y 9.500 me gustas, estas dudas de los usuarios, muchos de ellos compatriotas argentinos, la han dejado absolutamente sorprendida.

"Cada vez que digo que vivo en Zaragoza me preguntan si es un pueblo. O sea, ¿de verdad? El quinto municipio con más habitantes de España y me preguntan si es un pueblo", ha comenzado la influencer.

"¿Cómo va a ser un pueblo? Parece un pueblo porque se conoce todo el mundo con todo el mundo, pero es gigante la ciudad", ha proseguido relatando la creadora de contenido, algo indignada con la pregunta.

"¡Hasta hace poco teníamos el centro comercial más grande de Europa! Y me preguntan si hay Inditex, si hay Zara... O sea no sé qué se imaginan, ¿que por aquí por la calle pasa el caballo, el burro o qué?", ha añadido Camille.

Y las dudas no quedan ahí: "También muchas me escriben para saber si hay fiesta porque quieren venir de Erasmus, de intercambio. ¡Claro que hay fiesta! No es la fiesta de Buenos Aires, pero hay fiesta (en España siempre hay fiesta)", ha contestado rotunda.

Por último, ha acabado alabando la ciudad. "Es una ciudad súper cómoda, súper fácil de ir de un lugar a otro, tiene absolutamente de todo...", ha comentado. Y, respecto a lo que le falta, tan sólo le ha encontrado una sola pega.

"Si me preguntas a mí qué le falta diría que conexiones aéreas, vuelos a más lugares, porque para cualquier vuelo y disponibilidad de horas tienes que irte a Madrid o Barcelona, pero bueno, en una horita en AVE ya estás, comodísimo", ha concluido.