Una azafata da el ejemplo perfecto de por qué hay 'overbooking' en los vuelos: da un consejo crucial

La azafata conocida en TikTok como @laazafatadetiktok ha explicado a su manera lo que ocurre con el 'overbooking' en los vuelos, cómo evitarlos y ha contado un ejemplo de lo que pasó una vez en uno de sus vuelos que da pie a su consejo principal: "No vayas tarde al aeropuerto".

Este concepto viene a decir la sobre reserva de billetes por parte de la compañía aérea de turno para así asegurar que todos los asientos estén ocupados y así poder anticipar posibles anulaciones.

El caso que ha contado fue que, uno de los vuelos que estaba embarcando estaba sobre vendido, había 'overbooking' y pasajeros en lista de espera. "Tened en cuenta que nosotros tenemos que cerrar el vuelo a una hora en concreto para que pueda salir en hora y no haya retrasos, en el momento que cerramos se cancelan a los pasajeros que no se han presentado, pues se cierran unos 10 o 20 minutos antes", ha explicado.

"Cuando se tiene que cerrar el vuelo, regularizamos y cuando hay 'X' pasajeros que no se han presentado, se les cancela, en este vuelo había sobreventa, los asientos (sin pasajero presentado) se asignan a las personas en lista de espera", ha afirmado. Por lo tanto, estas entraron en el avión y pocos minutos más tarde llegaron los que habían reservado el asiento.

"Estas personas habían llegado tarde, pero da igual si el vuelo está sobre vendido o no, aunque no hubiera 'overbooking', los habríamos cancelado igual, lamentablemente no podemos hacer nada", ha explicado, aconsejando que nunca se llegue tarde al aeropuerto.