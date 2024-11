Una cafetería de Cambrils se corona con lo que hace con la Nutella: delicatessen o aberración 

La cafetería Ehkis, de Cambrils, en Tarragona, ha provocado que a muchos se les haga la boca agua al mostrar cómo preparan uno de sus cafés, aunque algunos se han quedado también un poco confusos.

Cómo se puede ver en el vídeo, el camarero coge primero una cucharita de Nutella y la coloca en un vaso. A continuación le añade un chorro de nata y, después, por un hueco que queda libre echa el café de máquina. Para rematar, añaden unos frutos secos por encima.

En las reacciones, una usuaria señala: "Eso no puede saber a café. Yo no digo que no esté bueno. ¿Pero café? Y la propia cafetería ha respondido: "Pues sabe bastante a café, pero también hacemos cafés solos y bueníssimos!!! Ya que es de alta calidad".

Otro señala: "Evidentemente estará buenísimo 😅🤣pero no es algo para tomar habitualmente 🤣🤣🤣 tomas uno y hasta dentro de 3 meses no tomas otro si no acabas con la diabetes por las nubes o algo".

Y otro: "Qué rico, una forma distinta de tomar café tiene que estar de muerte".