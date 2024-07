Una camarera cuenta el bonito gesto que tuvo con una madre y su hijo con problemas económicos

La camarera y creadora de contenido @mariaunascroquetitas ha contado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, en el que tiene 175.000 seguidores, lo que le ha pasado con una madre y un hijo de 11 años que fueron a su restaurante.

"Me dijo que le preguntó a su madre si podía pedir paella y ella le había dicho que no, que esperara al mes que viene que haya cobrado para venir y comer los dos", comienza contando, añadiendo que su madre le había dicho que se pidiera algo económico. "Entonces le pregunté si podía saber el presupuesto para ayudarles y guiarles un poco. La madre me dijo que 10 euros", afirma.

"Mi restaurante es un sitio como para extranjeros, con colores, una ubicación que se paga, unos sueldos de los camareros que también se pagan... es un sitio que es más bien caprichoso", añade.

"Después me preguntaron por una botella de agua y les dije que costaba 1,50 euros y por un café, que les conté que justo hoy lo regalaban, aunque era mentira", cuenta.

Entonces hace una reflexión: "Ir a comer fuera es más bien un capricho que una necesidad, pero si me dices que hay una infancia dañada y vulnerable se me encoge el alma. Claro que podía comer en su casa, pero también hay que crear experiencias y ese niño que con 11 años ya es muy consciente y se acordará con el tiempo que su madre con el poco dinero que tenía le llevó a un sitio chulo".

Maria entonces fue a la barra y le contó todo lo que había pasado y le dijo que le iba a pasar una nota con un agua y un café, que les iba a invitar. "Me da las bebidas y me dijo que al agua invitaba él porque tuvo una infancia muy vulnerable también al venir de otro país y le removió mucho", comenta.

Tanto la madre como el niño le agradecieron 300 veces que les invitara al agua y al café y hasta el menor le dijo que la iba a invitar a Budapest a comer una barbacoa porque la casa de su padre era grande.

"Su madre entonces le dijo que no tenían casa, que les había echado su padre y se me queda mirando y me dijo que me abandonó porque no me quería. Entiendo que haya parejas que se separan, que no son estables en el tiempo, pero no le puedes decir eso a un niño", remata.