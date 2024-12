Una camarera, estupefacta por lo que pasó con unos clientes que dejaron propina: "Hay que ser rata"

Una camarera ha expresado su estupefacción y su indignación por lo que ha hecho una familia que acudió al restaurante donde trabaja y que dejó una propina tras el servicio.

Según explica la trabajadora en la red social Threads, se trataba de "un matrimonio con un hijo mayor que tendrá unos 20 años".

"El padre muy amable me paga la cuenta en efectivo, le cobro y le llevo la cajita con las vueltas. Los padres se levantan para irse y el hijo pregunta al padre si ha dejado propina", relata la usuaria, susana_zs.

"El padre le contesta que si ha dejado y a continuación vemos cómo el hijo abre la cajita, saca las monedas, se las pone en la mano para contarlas y se las lleva!! En serio hay que ser rata 🐀 de cloaca 🕳️", se lamenta.

En las reacciones, una persona ha señalado otra situación que ha vivido: "Qué me dices cuando dejas una propina y cuando te estás levantando aparece de la nada una camarera que no has visto en toda la noche, y se lleva la propina a la nada, y desaparece, mientras el que te ha atendido está en la puerta donde está la recepción y la caja para despedirte".

"Le dije a mi marido, voy a entrar y decírselo al camarero. Y me dijo que no que se podía montar un lío muy gordo", añade. La camarera ha respondido: "Quiero pensar que lo hace para guardarle la propina al compañero y luego se reparta justamente".