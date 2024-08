Una camarera le dice que huele bien y lo que hace ella es para recuperar la fe en la humanidad

La usuaria de TikTok @thundermekk ha conquistado a todo el mundo con un vídeo publicado en su perfil de esta red social en el que narra la anécdota que vivió al ir a una cafetería y lo que hizo ella después como respuesta.

"La chica que trabaja ahí me ha hecho un cumplido sobre el perfume y le he dicho que es de Primark, que no es caro ni lujoso ni nada. Me ha dicho que lo tienen que mirar", ha comenzado diciendo la creadora de contenido.

Como tras tomarse el café ha ido a una de estas tiendas ha decidido comprarle un frasco pequeño, que según ha contado vale 2,50 euros, y volver a la cafetería a dárselo para que lo pudiera probar.

"Estoy volviendo, han pasado casi tres horas y voy a ver si está para dárselo. A ver si le hace ilusión y ya si quiere se lo compra", ha proseguido relatando la joven, mientras caminaba dirección el establecimiento.

Cuando llega, se lo entrega estando de los nervios, tal y como ha revelado, y le dice que era el que le había gustado y que como había pasado por un Primark se lo había comprado. Al final la camarera, ilusionada por ese regalo inesperado, le acaba dando un café como compensación en la que ya es una historia que ha cautivado a todo TikTok.