Una cartera de Correos denuncia lo que le ha pasado al llevar una notificación 

La creadora de contenido en TikTok @albitamate, una joven que trabaja en Correos y que va contando anécdotas que le pasan a diario, ha narrado lo que le ha pasado al llevar una notificación a una mujer.

"Subo hasta un quinto, toco el timbre, digo una notificación para Laura, me abre un hombre y me dice el tío que ahí no vive ninguna Laura", relata la tiktoker, que acumula más de un millar de seguidores.

"Le digo que si no me lo saben decir por el telefonillo y me contesta que lo ha cogido su novia. ¿Y qué pasa, que no sabe que no se llama Laura o que no existe ninguna Laura en este piso?", se queja la usuaria.

Finalmente, acaba haciendo una última reflexión "con el único pulmón que me queda después de subir": "Es que luego os quejáis de Correos, pero teníais que venir todos a coger las notificaciones porque esto es un desfase ".