Una catalana enumera las expresiones de los madrileños que más le sorprenden: "Me quedé loca"

La creadora de contenido catalana @adrianasolores ha enumerado las expresiones de Madrid que le sorprendieron cuando se fue a vivir allí y ha destacado una por encima de todas que le llamó mucho la atención.

"La primera vez que escuché 'haz un hidalgo' me quedé loca, cuando piden que te acabes una bebida: hidalgo, pierde quien deje algo", ha contado al principio del vídeo, que cuenta en menos de 24 horas con más de 3.600 'me gusta' (y subiendo).

Ha habido una en la que ha pasado todo lo contrario, es decir, que son los madrileños quienes se sorprenden, la expresión "no te va", que viene a decir "no te va a importar". Mencionando de refilón la palabra "mazo", también ha comentado sobre "justo". "Pensaba que sería justo de justicia, pero aquí se utiliza para todo", ha afirmado.

Por último, una que sí que se ha utilizado también en Cataluña, pero ella no "tanto", ha sido el verbo hacer. "Lo usan para todo, yo me hago una siesta, no me la he hecho... Creo que la gente lo usa para más cosas", ha concluido.