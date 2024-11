Una chica cuenta los motivos por los que no va a ir a clase al día siguiente y arrasa

La creadora de contenido @de.libia ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok que ha arrasado completamente en la red social, contando de manera humorística y con una presentación en Power Point los motivos por los que no va a ir a clase al día siguiente.

"Motivos por los que no voy a ir a clase mañana", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya los más de 13 millones de visualizaciones, los 2,4 millones de me gustas y los más de 6.000 comentarios.

"Punto número 1: ya he ido hoy. Ya he ido hoy, lo que significa que ya nos hemos visto las caras, y yo creo que vernos las caras dos veces a la semana es demasiado. A poca gente veo yo dos veces a la semana así que creo que ir a clase mañana sería un error porque ya he ido hoy", ha bromeado la tiktoker.

"Punto número 2: no me queda pan Bimbo. Si no me queda pan bimbo hoy ya es imposible conseguir para mañana, e ir a clase sin pan Bimbo y sin poder hacerme el sándwich es tontería porque va a ser una tarde perdida", ha continuado la usuaria.

"Tercer motivo: dan lluvias mañana. Es bien sabido por todos que cuando dan lluvias la vida tal y como la conocemos se suele parar un poco, por lo menos pausar o ir más lenta. Y no tengo paraguas, lo que significa que para mojarme me quedo en mi casa", ha añadido.

"Y, el punto final: el Chat GPT probablemente me lo cuente mejor y me deje hacer preguntas, todas las que yo quiera, sin ponerme mala cara cuando las haga. Y a lo mejor hasta me lo cuenta más interesante", ha relatado la estudiante.

"Todo esto sumado es el equivalente a que no voy a ir a clase mañana por todos estos motivos y fin", ha concluido finalmente la creadora de contenido, en tono serio, el cual es parte de la gracia.

"Lo comparto pero soy el profesor"; "Punto número 1: vivo en Valencia"; "No hay fallos en su lógica la verdad"; "No lo comparto porque es que hoy tampoco he ido"; "¿Sirven para no ir al trabajo?", han comentado algunos usuarios.