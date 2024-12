Una clienta le pide a su carnicero filetes como los del Mercadona y tiene que ir al supermercado para entender el pedido: “Es de todo menos pechuga de pollo”

El As Carnicero, el carnicero viral de TikTok

"No consumir pechuga extratierna", así de categórico se presenta El As Carnicero, uno de los profesionales del sector con más seguidores en TikTok, en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su perfil de la red social china y por el que ya cumula más 2.500 'me gusta'. La razón: destripar la composición de ese producto que vende Mercadona, al que tuvo que acudir para entender bien el pedido que una plaza le había hecho en el mercado.

"Os quería contar un cosa curiosa que me ha pasado con una clienta. Que me ha pedido unas pechugas de pollo, pero que fuese súpertierna porque su hija o ella compran una en el Mercadona...", empieza explicando este carnicero con más de 32 años de oficio, según explica en su biografía. "¿Pero qué tipo de pechuga compra en el Mercadona porque es en bandeja, no?", le pregunta a su clienta para intentar comprender el encargo. "Sí, una que pone extra tierna", cuenta que le responde la mujer.

Como el carnicero no entendía qué es lo que quería decir su clienta, optó por acercarse al supermercado de Juan Roig más cercano y, así, averiguar a qué se refería la compradora con lo de la etiqueta "extra tierna" de las pechugas de pollo de Mercadona. "Y cuando miro por atrás los ingredientes, veo agua, dextrosa, conservantes... Y digo yo, pero si esto lleva de todo menos pechuga de pollo. ¿Qué está comiendo la gente, por favor?", espeta antes de iniciar una reflexión en voz alta.

"¿Queremos comer bien? ¿O queremos comer mal? Pedidle a vuestro carnicero de confianza la pechuga de pollo, que lo haga en filete, para la plancha, para empanar, para lo que queráis. Doy mi consejo. Vamos a dejar de comer porquería, por favor. ¿Vale?", remata mirando a cámara con la esperanza de abrirle los ojos a alguno de sus seguidores.