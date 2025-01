Una clienta pide cinta de lomo extra tierna y el carnicero tiene que ir al súper para ver qué es: "Informaos bien de lo que consumís"

Hacer la compra es, para muchos, una auténtica aventura. No solo hay que tener cuidado con la letra pequeña de muchas de las ofertas que nos encontramos en un supermercado sino que también hay que leer muy bien las etiquetas de los productos que metemos en el carro de la compra, no porque sea una lectura entretenida, más bien para saber qué es lo que nos estamos llevando para comerlo después.

Pues bien, si hacer la compra se está convirtiendo en un reto, no lo es menos para los que dedican su vida a la venta de alimentos y productos frescos, como pueden ser la fruta y la verdura, el pescado o la carne. Esa es la idea que se desprende después de echarle un vistazo a la cuenta que tiene el carnicero @el_as_carnicero en TikTok, donde se le conoce por sus reflexiones respecto a la calidad de los productos cárnicos que nos llevamos a la boca y también las anécdotas que tiene que vivir a diario en su carnicería.

El popular carnicero, cuyos vídeos en la red social china acostumbran a lograr la categoría de viral, ha compartido en su cuenta una anécdota que, paralelamente ha provocado un intenso debate entre sus seguidores. En la publicación en cuestión, cuenta cómo una de sus clientes acudió a su tienda para comprarle un poco de "cinta de lomo extra tierna", un producto que no vende en su establecimiento, pero no porque no quiera.

Según explica en el vídeo, intentó ofrecerle a su clienta varias alternativas frescas y de calidad: "Le recomendé una cinta de lomo de dos colores, que sale muy tierna, pero me insistió en que la otra era ‘muy natural’ y que gustaba mucho en su casa”, cuenta en la publicación. Al final, la compradora no compró nada y se marchó de la tienda aunque, tal y como señala el carnicero, dejándolo intrigado por saber de qué producto le hablaba.

Así que, después de la conversación con su clienta, decidió visitar el supermercado más cercano para descubrir qué es lo que hacía tan especial la cinta de lomo extra tierna que le había pedido la mujer. En el vídeo, muestra la barqueta de un súper en el que se ve una cinta de lomo procesada y, al darle la vuelta, empieza a leer la etiqueta para enterarse de su composición: "Sí, lleva un 90% de carne, pero también un mogollón de conservantes, estabilizantes, agua y aromas", explica mientras señala la lista de ingredientes.

"Que lo compréis por rapidez o comodidad, perfecto. Pero informaos bien de lo que estáis consumiendo, por favor", advierte el carnicero a sus seguidores, poniendo énfasis en las diferencias que existe entre un producto fresco y uno procesado, mientras insiste en la importancia de leer las etiquetas de lo que compramos antes de llevarlos a casa.

El vídeo, como muchos otros de @el_as_carnicero, no ha tardado en hacerse viral, lo que ha dado pie a un debate en los comentarios entre quienes apoyan su mensaje sobre el consumo responsable y otros que defienden la practicidad de los productos procesados, además de debatir sobre el conocimiento que tienen los consumidores de lo que comen.