Una colombiana habla de las expresiones de españoles que no deja de oír: "Escucho que se cagan en todo"

La usuaria colombiana de TikTok conocida como @enlatina_2 (cuyos vídeos los hace bajo el lema "para sacar una sonrisa no se necesita visa"), ha hablado sobre algunas de las expresiones que se usan mucho en España, país en el que vive desde hace unos meses, y que le encantan.

No ha dejado de oírlos. "Estar en España implica escuchar 300 veces al día 'en plan'", ha advertido a aquellos que vengan a España en el futuro, cosechando en el vídeo miles de reproducciones (y subiendo como la espuma).

Otra de las frases que más ha escuchado en su estancia en el país ha sido "me cago en". "Aquí se cagan en todo, todo el día, unas 3.000 veces y en diferentes cosas: en la madre, en la mar, en los muertos, en todo lo que exista", ha afirmado.

El "venga, hasta luego" no lo ha dejado pasar y lo ha comentado, opinando que no es algo banal ni para ella ni para los españoles. "Me encanta la cultura de aquí, me encantan las expresiones diferentes que me llaman la atención", ha rematado, terminando con su favorita: "Búscate la vida".