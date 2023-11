Una concursante de 'First Dates' revela cómo es el cuestionario inicial: hay preguntas para todo

La usuaria de TikTok @lagalletitachina ha publicado un vídeo junto a su prima, concursante del programa de Cuatro 'First Dates', para enseñar cómo es el cuestionario de entrada.

Para poder emparejar a las distintas personas que buscan el amor a través del reality, se les exige a los participantes contestar un detallado cuestionario de personalidad.

Entre las preguntas más sonadas, destacan estas: "Rol sexual. Yo he puesto que soy pasiva, sumisa (...) De mis orígenes, he puesto que soy asiática y que tengo el pelo negro".

"Otros rasgos son los tatuajes. Piercings no tengo y retoques estéticos tampoco. En el look, he puesto estilo casual, sexy no", ha continuado señalando.

Sobre los hobbies, ha dicho que le gustan los animales y ver la televisión. Por ejemplo, "ver series coreanas en Netflix". También ha mencionado el tema de la tauromaquia: "Pero, por favor, ¿los toros son un hobby? Dios mío, pobre, maltrato animal".

Para terminar, se ha calificado como una persona casera y apolítica, porque ni va a votar ni lo ha hecho "nunca".