Vive en EEUU, le llega una carta porque el dueño del edificio no paga la luz y la solución propuesta es tremenda

Una de las españolas más populares en cuanto a españoles viviendo en Estados Unidos, Keltse Arroyo (@keltsearroyo), ha enseñado en un vídeo de TikTok la carta que una compañía eléctrica estadounidense envió a todos los inquilinos porque el dueño del edificio no pagó la luz.

Los inquilinos del edificio donde vive recibieron una carta de la compañía de la luz que alegaba que cortarían la electricidad del edificio porque el dueño no había pagado la última factura, que ascendía a unos 200 dólares aproximadamente. "No es una locura, pero bueno, entiendo que si no pagas, pues es lo que hay", ha matizado.

Sin embargo, advirtieron de que solo sería en las zonas comunes, ya que cada inquilino tiene su propio contrato en la vivienda en la que residen. La solución propuesta por la misma compañía es lo que le dejó "en shock": "Nos animaban a contactar con el dueño del edificio y animarle a pagar, que es raro, pero bueno, vale".

"Pero es que luego, en un párrafo, dicen que otra cosa que podemos hacer es pagar la factura nosotros de manera individual y luego hacer que nos lo descuente el dueño de los pisos de nuestro alquiler mensual... Yo ahí me quedé... ¿En qué momento yo voy a pagar esta factura de la luz del edificio?", ha expresado.

"Y luego yo me voy a pelear con él para que me lo descuente a mí, que por lo visto está permitido por ley, pero me parece muy raro y no lo había visto nunca", ha opinado. Al final ha revelado que el dueño del edificio pagó la factura y no tuvieron que cortar la luz.