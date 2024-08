Una dietista alerta del peligro que trae comprar un melón ya cortado en el supermercado

La dietista y nutricionista Dina Nicolau, conocida en redes sociales como @comiendoconduna, ha alertado en sus redes sociales de lo que le pasa al melón y a la sandía cuando se venden en mitades y no enteros.

"He ido al supermercado y me he encontrado con esto, melones y medio melones, y con esto, sandías y medias sandías. Tal vez muchos no veías nada raro, pero al ver eso muchos os llevaréis el melón cortado porque para uno solo es suficiente o porque no quiero un melón entero", comienza planteando Nicolau.

Entonces explica lo que pasa: "Cuidado porque puede ser un riesgo para la salud estando la pulpa al descubierto. La pulpa tiene un protector natural que en melones y sandías es la piel, que en este caso es mucho más gorda ya que crece en el suelo".

"Desde el momento en el que la abrimos empezaría la proliferación de microorganismos. En el campo donde crecen pueden crecer microorganismos y en el supermercado no nos estamos asegurando de que haya una buena manipulación del alimento", detalla Nicolau.

También menciona la importancia de estar en una temperatura adecuada: "Además en este caso se está encontrando en una temperatura ambiente lo cual puede hacer que incremente más el riesgo porque si el alimento se corta tiene que ir en refrigeración y de esta forma se está rompiendo la cadena del frío".