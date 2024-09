Una ecuatoriana denuncia lo que hacen algunos trabajadores en España: "No lo he visto nunca fuera"

La ecuatoriana residente en España y creadora de contenido @yayitacontrerasss, que tiene más de 5.700 seguidores en su perfil de TikTok, ha publicado un vídeo en el que denuncia lo que no le gusta nada de España y de los españoles.

"Hay algo que nunca voy a entender en España y es el abuso de la gente que hace la de darse de baja para evitar despedidos o cualquier tontería. No lo he visto nunca fuera de aquí y en España sí lo he visto varias veces", empieza.

Ahí es cuando explica lo que le molesta: "Hay un personaje que no hace nada en le trabajo, está de baja, y cuando le haces una reunión sorpresa en la que sospecha que lo van a echar se da de baja por depresión, migrañas, etc y acaba estando un mes y lo van extendiendo y extendiendo".

"Me da mucha pena porque la gente dice que los jefes se fastidien y no, ellos no son tu enemigo. Esta es una de las razones por las que no me gustaría tener un emprendimiento aquí, miren que el que el tiene empresa es el malo y el trabajador es la víctima", remata.

La tiktoker incide en que "estas bajas justificadas tienen un impacto económico en las empresas, y quizás también en los compañeros de trabajo que se llevan más carga de trabajo, porque a veces no tienen dinero para contratar a un sustituto temporal".

"Muchas veces se decía que las empresas no querían contratar permanentemente a las personas y era por este tipo de cosas, porque se aprovechan del sistema", remata.

Además, también se cabrea de las excusas que ponen estas personas: "Una cosa que me cabrea es que usan la ansiedad y la depresión y eso es como un golpetazo a la cara a los que lo sufren de verdad".

"El sistema de aquí en vez de promover el esfuerzo, la dedicación y el trabajo se están acostumbrando a que pueden fácilmente evitar la responsabilidad e incluso asumir sus consecuencias. Es una forma muy cómoda y sus bajas cuestan, las empresas están sufriendo", concluye la usuaria.