Una enfermera cuenta qué diferencia ve en la sanidad privada tras pasar por la pública: para pensar

Una enfermera ha explicado por qué, para sus prioridades vitales, prefiere trabajar en la sanidad privada tras tener una experiencia no muy positiva en la pública.

En una publicación en TikTok, @arribasmai recalca que todo depende de las "prioridades de cada uno", por eso insiste que lo que cuenta es simplemente su percepción personal.

La sanitaria explica que entró a trabajar en la sanidad pública en 2020, nada más acabar la carrera, y que estuvo ahí dos años, hasta que se mudó a otra ciudad y entró en la privada: "La principal diferencia y para mí la más importante porque mi prioridad es mi tiempo, es que entré en la sanidad privada con un contrato indefinido, con mis correspondientes 30 días de vacaciones, con mis correspondientes horas extra realizadas si las realizo, que puedo elegir si me las pagan o las cobro en tiempo libre y trabajando de lunes a viernes de mañana".

"Mientras estaba en la sanidad pública me hacían contratos de tres meses, se terminaba y empezaba otro de tres meses porque en contratos inferiores, si tú te pedías vacaciones, podrían decirte que no. Y spoiler: siempre te decían que no. ¿Te los pagaban? Sí. ¿Cobrabas una pasta? Sí, pero no tenías vida social ni vida privada ni vida para ti porque estabas 24/7 en el hospital y cuando librabas librabas un miércoles random que te enterabas el día anterior", cuenta.

"Te llaman a última hora para ver si puedes ir el día que tienes libre, he llegado a trabajar 14 días seguidos... y este tipo de condiciones, que repito: no sé si en los hospitales privados pasa esto de que no respetan los descansos entre turnos. Yo me meto hasta donde yo sé, que es que en la sanidad pública no lo hacían", insiste.

Luego habla del dinero, ya que dice que "teóricamente se cobra menos en la privada que en la pública". Dice que ella cobra menos en la privada, pero a cambio ha dejado de trabajar festivos y de estar a turnos.

"Teniendo en cuenta que ahora no hago turnos, ni fines de semana ni festivos, cobro muy bien y no lo cambiaría. La diferencia no es tan grande como para que yo diga que trabajaría a turnos por más dinero", avisa.

La usuaria habla por último de la carga laboral, donde dice que "no hay comparación": "Es excesiva tanto en la pública como en la privada".