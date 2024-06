Una enfermera española muestra el llamativo aparato que tiene en su hospital de Estados Unidos

Una de las ventajas que tienen las redes sociales es que permiten conocer costumbres y lugares de cualquier rincón del planeta. Para ello, pocas hay mejores que TikTok, donde cada día miles de personas muestran al mundo cosas que les llaman la atención de los lugares en los que están.

En las últimas horas se ha publicado por parte de la enfermera española residente en Estados Unidos @lia.enverde el llamativo aparato que tienen ahí en los hospitales y que es raro de ver en otros lugares del mundo, tal y como ha contado.

"Cosas que utilizamos en EEUU y no somos conscientes de que no las tenemos en todos los países. Una por ejemplo es un buscavenas, que es un aparato que tiene una luz y lo pones sobre el brazo o donde quieras pinchar y cuando no encuentras las venas las marca", describe.

"Es para encontrarlas fácilmente para las analíticas y demás. Es algo que normalizo pero que al parecer es una cosa que está en EEUU y en pocos hospitales más, así que no es lo común", ha sentenciado.