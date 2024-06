Una española alucina por lo que debe hacer al ver un perro en EEUU y que no hace falta en España

La creadora de contenida Keltse Arroyo ha hablado sobre algo que le ha llamado la atención lo que ha debido hacer en Estados Unidos al acercarse a los perros que en España, según razona, no debe hacer.

"Una cosa de la que creo que no se habla suficiente cuando te mudas a Estados Unidos, que para mí ha sido un choque cultural importante, es que cuando ves perros en la calle no los puedes tocar", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 3.700 'me gusta' en apenas unos días.

Para ello, como para muchos ha parecido algo normal, se debe pedir permiso. "No puedes jugar con ellos, cuando un perrete me ha venido haciendo el amago de jugar lo he acariciado siempre sin problema, pero aquí no puedes, está mal visto", ha confesado.

De hecho ha puesto un ejemplo muy contreto: en el metro, un perro saltó hacia ella para jugar, y cuando pidió permiso al dueño para acariciarlo le respondió que no. El vídeo ha generado cientos de comentarios en el que se ha producido cierto debate a favor de que en España, realmente, tampoco se debería acariciar a los perros sin permiso.