Una española asegura que se ha vuelto más educada desde que vive en Argentina y estos son los motivos

La creadora de contenido y actriz @Valuferrari_, una española que vive en Argentina, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando que se ha vuelto más educada desde que vive en el país.

"Soy española en Argentina y creo que soy mucho más educada desde que estoy aquí. Recalco que no quiere decir que en España no fuera educada, porque tengo muchísima educación, pero es que tío la gente de Argentina es super mega extra educada", ha asegurado la tiktoker.

"O sea todo el rato dicen 'permiso'. Tú los has invitado a tu casa y antes de llegar a la puerta dicen: permiso. Van a abrir tu nevera y dicen: permiso, eh. Van a guardar algo y te dicen: permiso. Se van a retirar de una conversación cuando estás en persona y te dicen: permiso", ha relatado la española.

"Todo el rato es permiso todo. Y me parece precioso, o sea de verdad, me parece una cosa que yo digo: cuánta educación, ¿no?", ha manifestado la actriz, totalmente encantada con esta costumbre.

´"Que los españoles también somos muy educados, pero ellos tienen esto como de formas no sé si decir antiguas pero que me gustan un montón y me encanta la gente de aquí", ha concluido la usuaria.