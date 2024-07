Una española cuenta cuánto gana trabajando en las minas de Australia y hay división de opiniones

La creadora de contenido gaditana @virgsanz, que vive actualmente en Australia, ha publicado un revelador vídeo en el que ha contado lo que cobra trabajando en las minas de allí, siendo una de las preguntas que más le han hecho en las últimas semanas.

"Ya se sabe que aquí en las minas de Australia se gana mucho dinero, porque pagan bastante bien la hora y encima durante varias semanas seguidas casi 12 horas al día", ha aclarado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 600.000 visualizaciones y 7.700 'me gusta'.

Cobra unos 34 dólares australianos la hora, y si es en horario nocturno o en fin de semana, unos 36 dólares. En festivos cobraría el doble, según ha afirmado. "Trabajo todos los días durante 11 horas, así que multiplícalo por 11, me estoy ganando 4.800 dólares cada dos semanas", ha expresado.

Ha habido una gran división de opiniones: "No lo veo un buen sueldo estando en la otra punta del mundo trabajando siete días a la semana, 11 horas... No lo veo". Por otro lado, otros han dicho que no está "nada mal, pero no sumes los gastos que esos no te los pagan".