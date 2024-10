Una española cuenta lo que hacen con los más pequeños el primer día de cole en Finlandia: dice mucho

La usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha explicado lo que suelen hacer con los niños más pequeños el primer día de colegio y que puede ser una de las bases del exitoso modelo educativo de ese país.

"Seguro que habéis escuchado alguna vez que Finlandia tiene la mejor educación del mundo entero. No puedo comparar, soy usuaria de la escuela solo aquí, no en todo el mundo. Pero sí os voy a contar una cosa de nuestra escuela que me gusta un montón", empieza contextualizando.

"Nuestra escuela empieza en preescolar y termina en sexto. No sé si lo hacen en todas las escuelas de Finlandia. Cuando empiezan lo que viene siendo prescolar se les asigna un padrino o una madrina, que son los alumnos de quinto curso, a los que les quedan dos años en el colegio: quinto y sexto. Se hace una pareja", explica.

Según cuenta, eso se hace "para que los niños más mayores sean los guías de los más pequeños en la vida en la escuela": "Esto no quiere decir que los más mayores vayan a estar con ellos en clase y les van a enseñar. Para nada. Es básicamente una manera de crear lazos entre los niños, los ayudan a socializar con el resto de alumnos".

"Nuestra escuela es muy pequeña y de esta manera se crea un lazo y una sensación de comunidad muy muy fuerte, de respeto y de que nadie es más o menos por ser más mayor o más pequeño. Todos los alumnos son iguales, todos tienen derecho a lo mismo", subraya.

La usuaria destaca que "el vínculo que se crea es tan fuerte que, incluso después de que los más mayores dejen el colegio, si de repente se encuentran, por ejemplo, en invierno en la pista de patinaje, ese vínculo sigue ahí, continúan siendo amigos, con todos esos años de diferencia".

"Evidentemente, hay cosas que se tienen que enseñar en casa, pero hay muchas otras, como el sentido de comunidad, que en casa es difícil llevarlo a según qué niveles. Y para mí esto es el top del top de la vida en el colegio. Llegar un lugar nuevo y tener ya esa comunidad es impagable", celebra.