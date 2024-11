Una española da tres razones por las que vivir en Alemania es más sobrevivir que otra cosa

La creadora de contenido Sara (@healingwithsara), una joven española que vive en Alemania, ha hecho una reflexión sobre cómo es vivir fuera de España y en un país como el germano, donde las costumbres y el clima difieren tanto.

"Vivo en Alemania sobreviviendo, en este país no estás bien, no me extraña que todo el mundo tenga depresión, de hecho me parece lo más normal del mundo. Os voy a dar tres razones por las que me afecta a mi salud mental vivir en Alemania", comienza relatando.

La primera es que "todo el día está lloviendo, hace frío y solo hay cinco minutos de sol al día". "Yo hay días que no salgo de casa, solo quería llorar", describe, añadiendo que solo hay dos estaciones al año, que son "once meses invierno y un mes verano".

El segundo punto es las diferencias culturales que hay: "Es muy diferente, no es nada a lo que estaba acostumbrada y tras dos años aún me cuesta hacer amigos alemanas. Tengo un par que conocía de antes en España, pero me sigue costando relacionarme con la gente".

Ahí es cuando vuelve a incidir en el tema de la luz solar. "Si en España pensamos que en invierno anochece pronto, en Alemania en invierno a las 3 de la tarde ya es de noche, no te da tiempo a vivir ni a hacer nada al no ser que te levantes a las 4 de la mañana", sentencia.

Por último, acaba hablando de la comida, especialmente la que es para personas celiacos como ello. "Llevo muy mal, si la empresa alemana de confianza de todos los celiacos hay de todo, pero vete a comer fuera, en Alemania te dan ganas de llorar", finaliza.