Una española dice lo que echa en falta en la sección del aceite de un supermercado en Suiza

La usuaria de TikTok Sara, una española que se ha mudado a Suiza y que se llama en esta red social @sarainzurich, ha publicado un vídeo de menos de medio minuto en el que dice lo que echa de menos de los supermercados españoles y que no encuentra al que va en el país helvético.

"El aceite no me dura nada. Me he ido de España a Suiza y me he dado cuenta de las cosas que faltan en el supermercado y que no me había dado cuenta hasta pasar dos semanas en España", comienza diciendo.

Precisamente el primero es el tamaño del aceite: "La primera son garrafas de aceite, solo son botellas de un litro cuando en España hay garrafas". Sin embargo, esta no es la única queja que tiene.

La segunda que quiere destacar en el vídeo que ha publicado es que no encuentra caldos ya hechos. "No hay caldos de pollo, verduras, pescado, aquí tiene pastillas para diluirlas en agua".