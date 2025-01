Una española en EEUU dice que esto es lo nunca visto: lo que pasa allí en una caja autocobro de una tienda

La propina en Estados Unidos es casi una obligación sobre todo en la hostelería, donde el sueldo a final de mes de los trabajadores depende precisamente de lo que deje el cliente de más.

Pero lo que ha visto la usuaria de TikTok @elchoudero, española que vive en EEUU, supera todo lo conocido hasta ahora. Ella se hace eco de un vídeo que está circulando por internet y que está dejando petrificados a muchos.

"Todo el mundo conocemos la cultura de la propina que hay aquí, en Estados Unidos. Eso de que tú vas a un bar o a un restaurante y tienes que dejar tu propinita. Hasta ahí todo bien. Pero mirad porque esto está llegando a unos límites que es que no se pueden explicar", señala.

En el vídeo en cuestión se ve cómo una persona paga una botella de agua en una caja autocobro de una tienda y la máquina le da la posibilidad de dar una propina del 15%, del 18%, que es la que recomienda, y del 20%. También aparece la opción de no dejar nada".

"¿Me explica alguien a quién le tiene que dar esta chica propina? Porque ella misma cogió su botella, se la ha pasado y se la ha pagado. Y lo peor de todo es que la propina recomendada es de un 18%", dice la española, indignada.

"¿A quién está yendo esa propina? Yo entiendo que tú vayas a hacerte las uñas y le dejes a la mujer, entiendo que se deje propina a los conductores, entiendo que se deje propina, por supuesto, a los camareros. ¡Pero a una máquina! Yo estoy flipando", admite.

En los comentarios, muchos usuarios subrayan que, en realidad, como da la opción de no dejar propina no creen que haya ningún problema. Y la autora del vídeo ha dado su punto de vista: "Me parece ridículo que den la opción de dar propina en un sitio así. RIDICULO".