Una española enseña el espectáculo de luces navideñas de Corea del Sur: es en un lugar muy concreto

La usuaria española de TikTok @Laralandofficial ha publicado un vídeo enseñando del espectáculo de luces navideñas en Corea del Sur que, al igual que en Japón, viven la Navidad como una fiesta en pareja, de un modo parecido a San Valentín.

"A los coreanos lo de celebrar la Navidad efusivamente no les va, pero cuando se trata de montar un espectáculo de luces, no se quedan cortos", ha avisado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 20.000 visualizaciones y miles de 'me gusta'.

Tal y como ha explicado, se trata del Festival de la Linterna de Seúl, que tiene una duración de dos semanas en el que se exhiben faroles de papel en Cheonggyecheon, muy tradicionales en Corea. Luego ha enfocado algunos faroles con forma de niños que representan un juego infantil.

"No es nada raro, es un antiguo juego coreano que se ponían así como en filita e iban saltándose los unos a los otros", ha explicado brevemente. También ha enfocado con la cámara un pájaro en mitad del río, un oso y un mapache.

Muchos han recordado que ese juego también se llevaba a cabo en España. "Es el churro va, se jugaba en los 80, así me rompí yo los dientes", ha respondido Bea.