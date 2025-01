Una española enseña unos ingeniosos curriculum vitae para trabajar en Londres: lo nunca visto

La joven emprendedora Minerva García se mudó a Londres para estudiar un posgrado de Publicidad y Relaciones Públicas que ha llevado a cabo una ingeniosa iniciativa para encontrar trabajo en la capital del Reino Unido, un método realizado con el objetivo de "reescribir las reglas del mercado laboral".

Lo ha desvelado a través de un vídeo de la red social de TikTok (@minisgar24) en el que explica cada uno de los diferentes curriculum vitae que ha diseñado para autopromocionarse a las empresas de una manera creativa. "Esta campaña es mi manera de mostrar a las empresas interesadas que no solo pienso 'outside of the box', sino que la reinvento", ha descrito.

El primero que ha enseñado es el CV en formato "anillo de compromiso". Ha sido uno de los diseños más extravagante de la lista: "Porque no hay mayor compromiso que el que tengo yo con tu empresa". En la misma cajita, además del anillo, ha adherido una etiqueta con un mensaje directo a los reclutadores, además del propio currículum impreso: "Porque el compromiso empieza con una idea atrevida, así que contrátame".

Tal y como ha revelado, ha enviado un segundo anillo con el mensaje "Entonces, ¿qué decís, lo hacemos oficial?", junto a un código QR que lleva directo al currículum y una lista de reproducción de música personalizada. El siguiente que ha mostrado es uno de los que más comentarios ha dejado en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y miles de 'me gusta' (que suben como la espuma).

Se ha tratado de su currículum pero en un formato de puzzle de 35 piezas, junto a un mensaje: "Soy la pieza que falta en vuestro equipo" y un código QR. El que más ha llamado la atención ha sido el formato "zapatilla", entregada junto a un cartelito con el texto "Así es como pongo un pie en la empresa".

Según su experiencia, ha podido comprobar que Londres es una ciudad con una "competencia feroz", cuyo mercado es muy dinámico y donde "destacar es crucial". El lema de esta campaña estratégica la ha llamado "Hire Me Before Someone Else Does" (Contratame antes de que lo haga otra persona).