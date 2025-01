Una española que estudia un máster en Londres cuenta el comentario de un inglés en plena cita: sigue indignada

La usuaria de TikTok Miverna García (@minisgar24) ha publicado un vídeo en el que ha contado el comentario que un joven le hizo en plena cita en Londres, que no le sentó nada bien, generando ciertos comentarios que dieron pie a un pequeño debate.

La decepción llegó más por el contexto, pues estudió la carrera de Filología Inglesa y actualmente se encuentra realizando un máster en la capital de Reino Unido. "Yo no sé como en ese momento no me fui allí, te lo prometo, qué ganas de cerrarle el hocico de un guantazo", ha comentado en el vídeo, que ha acumulado miles de visitas.

"El chaval tiene los santos cojones de decirme 'Oye, Minerva, es que no te hablo con la jerga de aquí porque no lo vas a entender'", ha explicado justo antes de quedarse nuevamente sorprendida al encontrarlo. "La cara que se me quedó... Tú eres tonto, chaval, evidentemente, a lo mejor no lo puedo pillar todo porque un diccionario o soy", ha añadido.

"Pero de ahí a que no entienda lo que digas... Hay un trecho", ha rematado la joven española. Hay decenas de comentarios comentando lo sucedido y algunos dicen que se trató de "humor" inglés, aunque ella lo ha negado: "Ojalá hubiese sido eso".

"No todas las personas están cortadas con la misma tijera y no todas tienen que tener el mismo sentido del humor, eso no lo fue, y, adema´s, te lo digo yo porque soy la que estaba allí", ha insistido respecto al tema.