Una española intenta comprar ropa en Estados Unidos y acaba diciendo esto de la de España

La usuaria de TikTok Virginia Alarcón (@virginia_alarcón) se ha trasladado a Estados Unidos por un motivo muy sencillo. Ha ido a ejercer de 'au pair', aquellos jóvenes que viven durante un tiempo concreto con una familia de acogida en el extranjero, ayudando a cuidar de los niños pequeños, además de algunas tareas del hogar.

Un 'problema' que ha tenido durante su estancia allí es con la ropa. De hecho, ironiza con el tema al bromear con que se ha sentido "engañada con la agencia", refiriéndose a la quienes le ayudaron a organizar su viaje hasta allí, como la elección de la familia, etc.

"Me dijo (la agencia) que solo necesitaba ropa para dos semanas y que en Estados Unidos me compraría un montón... Mentira", ha afirmado al principio del vídeo, que ha alcanzado más de 700.000 visualizaciones y 32.000 'me gusta' (y subiendo).

Dice haber intentado comprar ropa en "todas" las tiendas de la zona en la que vive y le es muy complicado por los precios. "¿120 dólares un jersey? Estamos locos, ¿cómo me voy a gastar eso en un jersey?", ha expresado.

Tan pronto como ha podido, ha solicitado ayuda y consejo sobre los mejores sitios donde poder comprar ropa a buen precio. "Los que habéis vivido en EEUU durante algún período de vuestra vida, ¿dónde narices os comprabais la ropa?", ha rematado.

Además, ha puesto en valor la ropa en España: "Qué suerte tenemos de vivir en España, como la moda española no existe ninguna". El vídeo ha cosechado casi 2.000 comentarios, algunos recomendando lugares como Urban Outfitters o Aritzia.