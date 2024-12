Una española va a Islandia y le "explota la cabeza" con lo que hacen allí con los grifos

La usuaria de TikTok @lamaletadecarla ha mostrado su sorpresa por algo que ha visto que hacen en invierno en Islandia con los grifos y que, según asegura, como española le "explota la cabeza" con eso.

"Esta es una cosa que a mí, como española, me deja loquísima. Estamos en un camping y mirad cómo han dejado los grifos abiertos toda la noche. Como que el instinto me pide cerrarlos, pero no se puede", explica mientras muestra un par de grifos abiertos, dejando salir el agua sin problema.

"Estamos a menos cuatro grados, la sensación térmica es de menos seis ahora mismo, pero anoche era de menos 11 y los dejan abiertos para que no se congelen las tuberías", señala.

En la descripción del vídeo explica que "el instinto" le pide cerrarlos "pero si hay algo que sobre en Islandia es agua".

Al verlo, un usuario ha señalado: "Pero ese agua quizás lo llevan a un depósito o algo, ¿no? Porque entiendo que lo dejen abierto por eso, pero 'desecharla'... Y la autora del vídeo ha respondido: "Se desecha porque no es un recurso tan limitado como en España. Si algo sobra en Islandia es agua 😊".