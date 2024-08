Una española llama la atención al "describir Tailandia en 30 segundos"

La usuaria de TikTok Lucía Muzo, una joven española que se encuentra de viaje en Tailandia y que va informando a sus más de 35.000 seguidores, ha compartido una curiosidad del país del sudeste asiático que ha llamado mucho la atención.

"Os voy a describir Tailandia en 30 segundos. He pedido comida a domicilio y para pagar solo tenía un billete de 1000 bats, que son unos 25 euros, algo que es bastante grande aquí", comienza diciendo.

Entonces explica lo que ha ocurrido con el repartido: "El chico de Uber no tenía cambio para darme, me ha dicho que le diera el dinero, que iba a cambiarlo y que ahora volvía. En otro país no iba a volver, pues os aseguro que en Tailandia sí, es un país en el que os juro que vuelven".

Y efectivamente, minutos después, ha grabado como el repartido volvía con la moto y con el dinero del cambio para entregárselo.