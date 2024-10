Una "española un poco japonesa" enseña el pueblo de sus abuelos y ahora todos quieren vivir ahí

¿Puede alguien enamorarse de un pueblo en dos minutos? Parece que sí. El vídeo que ha publicado en TikTok @nuriape_, que se define en sus redes como "española un poco japonesa", ha hecho que cientos de personas quieran irse a vivir a Japón, concretamente al pueblo de sus abuelos.

Básicamente, en el vídeo ha enseñado cómo es un día en ese pueblo: "Es precioso hasta las alcantarillas". De camino al templo ha visto un buen número de monos haciendo monerías por allí.

Después ha enseñado la comida, ha visto los dibujos, ha ido a hacer la compra y a hacer recados varios. En los comentarios muchos le han dicho que se la ve muy bien en Japón y que qué maravilla de pueblo. Y no es para menos.

"Irte a Japón es lo mejor que has hecho, recuperar esa parte de tu vida te ha hecho volver a vivir y brillas, me alegro mucho. Has salido de la burbuja que no te hacía bien, se te ve increíble", dice uno de los comentarios con más 'me gusta'.