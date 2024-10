Una española hace su primera compra en Argentina y comete todos estos errores

La usuaria de TikTok @crissssvi, una española que se ha ido a vivir a Argentina, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo su primera compra en el país, algo que no ha resultado una tarea muy sencilla.

Para empezar el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 206.400 visualizaciones y los 12.900 me gustas, la usuaria ha comentado que en total la compra, que "han sido cuatro cositas", le ha costado 46 euros.

"De verdad que he flipado con muchas cosas", ha asegurado la tiktoker, justo antes de empezar a enseñar cuáles son las cosas que ha comprado, entre las que están productos como aguacates, aceite, pasta de dientes, vinagre o pasta.

Pero el problema ha llegado con algunos artículos específicos que o bien ha sido incapaz de encontrar, como es el caso del queso fresco, o bien ha comprado sin saber muy bien qué son, como es el caso del jabón multiusos.

Además de esto, los usuarios de la red social le han indicado en la sección de comentarios algunos errores que ha cometido, especialmente comprando productos que no son realmente lo que ella creía que eran.

La mayor confusión la ha vivido con el queso, el yogurt, el champú, el gel y el jabón multiusos, algo que ha hecho estallar las risas entre los argentinos, quienes le han aconsejado que la próxima vez vaya acompañada de una persona local que la asesore.

"Gracias a dios, porque pensé que aquí en Argentina solo existían las pastillas de jabón", ha comentado la usuaria enseñando el supuesto gel que se ha comprado. Sin embargo, en comentarios le han explicado que eso no es gel, sino champú para el pelo.

Una información que seguro que le hubiese gustado saber cuando estaba comprando champú, ya que ha relatado que ha estado muy confundida porque en casi todos los botes ponía "efecto acondicionador".

"No entendía que en un champú pusiera efecto acondicionador", ha manifestado la tiktoker, enseñando el bote que ha comprado finalmente; aunque, pese a su inversión de tiempo, tampoco ha acertado: eso no es champú, sino baño de crema.

Con el yogurt también ha habido conflicto. "He comprado este, el único que he encontrado que era normal, que no era de vainilla, y que era natural y sin edulcorantes. Me ha costado tres euros", ha indicado la usuaria.

Pero según le han comentado los internautas, ese yogurt que tanto le ha costado encontrar resulta que no es yogurt, sino queso crema. Igual que lo que le ha pasado con el jabón multiusos, que ha comprado el repuesto, no el líquido con el pulverizador.

Por último, ha contado su experiencia con el queso, que también ha sido una lucha. "El queso me ha rallado muchísimo, he cogido este por probarlo porque todo el mundo habla de queso cremoso, pero yo lo que quería era un queso fresco, que no sé cómo se dirá aquí, no existe yo creo", ha manifestado.

"Tampoco existe el queso cottage. En todos los quesos pone exceso en calorías, exceso de sodio y exceso en grasas. Y ya me ralla porque yo soy muy healthy y a mí no me gusta comer mal. Porque en España existe el queso sano, el queso cottage, que es queso proteico", ha continuado la usuaria, desconcertada.

"Y todo eso me ha costado 46 euros, a mí me parece una barbaridad de dinero para cuatro cosas. Y eso que he ido al Dia, que se supone que es el supermercado más barato", ha concluido la tiktoker.