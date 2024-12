Una española revela lo que más rabia le da de trabajar de cara al público en Suiza: en España no le pasaría

La usuaria @sarainzurich es una española que vive en Suiza y que suele contar en TikTok cómo es trabajar allí. En uno de sus últimos vídeos ha explicado lo que más rabia le da de trabajar de cara al público y ha relatado por qué en España lo llevaría mejor.

"Una de las cosas que más rabia me da de trabajar de cara al público en Suiza es el trato con la gente en alemán", ha empezado diciendo. Ha comentado que si tuviese ese mismo trabajo en España, de dependienta en una tienda, y las personas fuesen maleducadas en España se podría defender y poner unos límites.

"Cuando ves que una persona está siendo mala contigo o borde contigo sería capaz de contestarle bien. Aquí yo sé que estando siendo bordes y malos conmigo pero en alemán. No tengo todavía el vocabulario o la fluidez para tener una conversación con ellos", ha proseguido.

Ha señalado que no quiere cambiar al inglés porque si están siendo maleducados y les habla en un idioma que no es el suyo lo van a estar más: "Cambiar de idioma no es una opción, contestar en alemán no es una opción tampoco lo único que me queda es quedarme callada, morderme los dientes".