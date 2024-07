Una española que vive en Australia enumera cinco cosas que hace allí pero que en España jamás haría

La creadora de contenido Marta Registrada (@martaregistrada), una española que se encuentra viviendo en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que enumera cinco cosas hace habitualmente hace en el país pero que en España jamás haría.

La primera que ha señalado es comprar un coche de más de 300.000 kilómetros: "Un coche con más de 300.000 kilómetros en España es una chatarra, no te dan nada ni en el desguace, pero esto aquí es como un coche vivido".

Otro punto que ha comentado que es distinto es que mientras en España Facebook está cada vez más en desuso, en Australia lo utilizan para todo. "En Australia todo se hace por Facebook: se busca trabajo, casa, cosas...", ha subrayado.

Otro de los puntos destacados ha sido el de "trampear en el supermercado", aunque ha destacado que esto es algo que no la enorgullece y que "jamás haría en España". "En España no me da por hacer esto", ha recalcado.

Los dos últimos puntos que ha mencionado son ir a los baños públicos, que en Australia va mucho y en España nada, y el hecho de hacer planes que no impliquen comida y bebida: "En España si yo quedo con alguien a dar un paseo, quedo con alguien a dar un paseo de camino al bar".