Una estadounidense cuenta cómo España le cambió la manera de ver la comida rápida de su país

La creadora de contenido norteamericana Camille Webb (@cami.webb) ha hecho una lista de las costumbres que tenía en su país que ya no echa de menos desde que vive en España. Hay una en concreto que ha destacado por encima de otras como la comida rápida.

"No me malinterpretes, amo a mi país", ha advertido al principio del vídeo, que ha hecho sin mala intención, acumulando más de 157.000 visualizaciones y 17.900 'me gusta' en apenas unos días.

En Estados Unidos, según ha contado, estaba acostumbrada a comer comida rápida, al menos dos veces a la semana comía tacos de franquicias. Sin embargo, desde que ha probado la comida de España, ha cambiado rotundamente de opinión: "Me da asco la comida rápida de los Estados Unidos después de comer comida tan increíble aquí".

No es la única cosa que ya no echa de menos, ha hablado también de la cultura de las propinas, razonando que en España no hay, aunque es algo que en los comentarios le han negado tajantemente. "Sí que hay propina, pero no te miran nada mal si no la das", ha contestado el usuario @imnikoooooo