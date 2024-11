Una estilista enseña un look casual y cada comentario que aparece es mejor que el anterior

La estilista y creadora de contenido Laura Albarrán (@lalalbarran) causa mucho furor con sus looks casuales y, a pesar de los comentarios irónicos que recibe (entre otros muchos buenos), siempre se lo ha tomado bien y no por ello deja de hacer lo que le apasiona.

Hay uno de tantos que ha arrasado en números y no es para menos. Ha escogido una camisa de cuellos altos de París 64. "Llevo un lazo, pero me lo he metido por dentro porque sentía que chafaba un poco la mitad del look", ha explicado en el vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y casi 20.000 segundos.

"Esta chaqueta es una joya, literalmente, o sea, es vintage, de hace tropecientos años, con estos corchetes que me alucinan, tipo torera", ha añadido justo después. El cinturón que ha escogido es básico, con una hebilla dorada que para acentuar la cintura cree que queda "genial" con el bolso que llevaba.

"Le da un tono como más alegre, que es de Mr. Joe de El Corte Inglés y las botas son cowboy", analiza. El vídeo ha cosechado más de 2.300 comentarios con afirmaciones de todo tipo, muchas ironías: "Para un cafecito con Fray Luis de León". "¿Se podía pagar con tarjeta o solo con monedas de bronce?", ha respondido la usuaria @ainohakkuh.