Una farmacéutica advierte de por qué los bolígrafos que detectan billetes falsos son una "estafa"

La farmacéutica y creadora de contenido en TiKTok @its.noeliafarma ha razonado por qué los bolígrafos que detectan billetes falsos no funcionan y ha generado cierto debate porque algunos desconfían de que sea cierto, pero ha puesto un ejemplo propio.

Ha sido directa. "Los bolígrafos para detectar billetes falsos no funcionan", ha dicho al principio del vídeo, que cuenta con más un millón y medio de visualizaciones y 51.000 'me gusta'.

Una persona dio un billete que al introducirlo en una máquina que comprueba la validez de un billete dio error. "Dije que venga, voy a pasarle el boli, ya que no fallan, o al menos no salían fallar", ha expresado.

Al no teñirse, se entendió que el billete era verdadero. "La máquina me dice que no y el bolígrafo me dice que sí", ha dicho bastante indignada. "No utilicéis bolígrafos, no sirven para absolutamente nada: si la máquina dice que no, el billete no se coge", ha rematado.