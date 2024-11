Una farmacéutica enseña indignada lo que le han dado a su abuela, afectada por la DANA, y lanza un aviso

Hace más de una semana que los valencianos están sumidos en una crisis sin precedentes tras el paso de una DANA que ha dejado más de 200 muertos, más de 100.000 coches afectados y unos daños por los que la Comunidad Valenciana ha pedido al Gobierno de España más de 30.000 millones de euros.

Tras las lluvias, una ola de solidaridad ha recorrido España y cientos de voluntarios han ido a los pueblos afectados de Valencia, donde las personas han perdido su casa, su coche, su trabajo...

Desde los primeros días, las imágenes de los voluntarios por las calles y pueblos de Valencia han emocionado a toda España. Estas personas han repartido comida, ropa, maquinaria, utensilios y medicamentos a los afectados, algo que ha provocado algún que otro problema.

Tal y como ha alertado una farmacéutica, hay personas que están repartiendo medicamentos a personas mayores, con todos los riesgos que eso conlleva. De hecho ha explicado que a su abuela, que ha pedido un paracetamol, le han dado tramadol, un medicamento muy fuerte parecido a la morfina.

"Voy a visitar a mi abuela y me dice 'esta mañana han venido unos chavales repartiendo medicinas, les he pedido paracetamol y me han dado esto'. Estoy que reviento de rabia no puedo más", ha dicho junto a una foto de la caja en cuestión.

"Cómo vas a ir por ahí repartiendo tramadol como si fuesen caramelos", ha añadido en otro mensaje, en mayúscula. Una persona le ha comentado que "la gente tiene muy poca conciencia a la hora de dar cosas de las cuales no tienen ni puta idea". Otros, sin embargo, han aplaudido la buena fe de estos jóvenes.