Una francesa dice no entender estas tradiciones españolas y se monta un debate nacional  

La usuaria francesa de TikTok @miss.kells12 ha hecho un repaso de algunas de las tradiciones españolas que no ha llegado a entender bien, es decir, que por un choque cultural, les resulta inusuales, generando un debate en los comentarios, pues muchos le han dado la razón en algunos puntos.

Antes de dar su lista personal ha querido advertir de que no es una crítica y que, tras siete años en España, se ha convertido en un país que ama, al igual que Madrid, ciudad donde vive. El primer hecho que ha contado es el de que el "bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto tengan el mismo nombre, ¿para qué?".

"El hecho de que cenéis después de las 21:00 horas, ¿no tenéis hambre?", ha añadido justo después. También ha preguntado sobre el sistema de las comunidades: "Que cada comunidad haga lo que quiera, que el poder no esté centralidad... Me lo han explicado mil veces, pero no lo entiendo".

Como muchos que llegan de otros países, también se ha preguntado por qué las personas hacen una cola tan larga para comprar la lotería, tal y como ha podido ver seguramente en Doña Manolita. Trabajar 40 horas, otra de las 'tradiciones' españolas que no ha entendido.

El que no podía faltar es ese 'pique' entre franceses y españoles: "A nosotros los franceses nos encanta España y los españoles". El último que ha mencionado se traslada más a las vacaciones: "Que vayáis al mismo pueblo durante dos meses". El vídeo ha cosechado más de 300 comentarios con afirmaciones de todo tipo: "No creo que los franceses amen tanto a los españoles".

"Si en Francia te oyen hablar en español, te tratan muy mal. Y aquí en España tenemos más horas de luz, así que comemos a distintas horas para aprovecharlo", ha opinado la usuaria @mimivolett.