Una inglesa confiesa la frase que le da vergüenza decir en español: "Me siento muy maleducada"

Vivir en otro país supone enfrentarse a ciertos retos lingüísticos que, a veces, resultan más complicados de lo que parecen. Algo así es lo que le pasa a *Anna in España*, una joven inglesa que comparte en TikTok cómo es el día a día de una británica en Madrid, y que en en su último vídeo, ha confesado la expresión española con la que siente más vergüenza. Aunque todo tiene una explicación.

La que da la propia Anna después de explicar en el arranque del vídeo cuál es la frase española que le hace sentir mal cada vez que la tiene que usar en Madrid. Que, por otra parte, no son pocas en España. Especialmente en bares, tiendas u otro establecimiento dedicado a la venta de productos o del sector servicios. “Me da mucha cosa cada vez que tengo pedir algo en España, aquí dicen 'me das me das un café”. No sé, me siento muy maleducada", comenta en el vídeo.

De acuerdo con su razonamiento, las diferencias culturales entre españoles y británicos son las culpables. Porque según explica Anna, si a alguien en Reino Unido se le ocurre pedir algo de esa forma, lo van a etiquetar como una persona brusca, maleducada; porque tal y como dice a sus seguidores "la traducción literal al inglés, sería algo muy directo y nosotros no somos tan directos”.

No obstante, quien algo quiere, algo le cuesta. Como Anne está buscando un sitio para pedir un café con leche de soja, se reta a entrar en una cafetería para llevarse uno después de pedirlo en español y hacer frente a su malestar. “¿Me das un café con leche de soja?”, le dice a una de las trabajadoras del local. Al terminar y ya en la calle, su reacción es más que elocuente: "¡Qué maleducada me siento! Pero valió la pena, es un buen café”, dice mientras le da un sorbo.

El vídeo de TikTok, como es habitual, va acompañado de una gran cantidad de reacciones y comentarios, con muchas personas explicándole que en España hay otras formas de pedir algo. “Nunca decimos *me das*... decimos *me pones un café, por favor?* Así se pide en España”, ha señalado un usuario. Otro, en cambio, ha puntualizado que en Colombia lo más común sería decir *me regalas*.

Sin embargo, no todos creen que la clave esté en las palabras sino en el tono y la actitud que se emplean al formular la frase: "*No depende de la palabra, más bien el ‘buenos días’ y una sonrisa bastan para saber que eres educada y buena persona. La sonrisa es el todo, por lo menos en Andalucía"*.