Una inglesa va a un McDonald's en España y saca una clara conclusión

La usuaria de TikTok Millie Stennet, una joven británica que está viviendo en Tenerife, ha ido a un McDonald's en España y ha alucinado con varios de los productos que se venden aquí y no en su país.

El primero que ha pedido son las patatas fritas con bacon. "Son increíble, parecen irreales, necesitamos esto en Reino Unido", comienza diciendo la creadora de contenido, que tiene más de 750.000 seguidores en su perfil de esta red social.

También destaca la opción de búfalo salsa, que también es "irreal y necesitamos esto en Reino Unido, está muy bueno". Le ha gustado tanto que la hamburguesa McRib, que no está en su país, la unta mientras se la come.

Otra cosa que le ha sorprendido es que para la bebida no haya pajitas. "Tienen esta tapa que no me mola mucho la textura al beber, prefiero la pajita", remata la usuaria.