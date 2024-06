Una joven andaluza que vive en Cataluña cuenta lo que le pasa cada vez que vuelve a su pueblo

La tiktoker @clarasoleer ha dejado un curioso y entretenido vídeo en la red social china en el que ha contado que después de vivir un tiempo en Cataluña se han pegado varias expresiones que ahora no deja de decir cada vez que va a su pueblo, en Almería.

Ha contado que lo primero que se le ha pegado es "el molt bé": "Cuando bajo a mi pueblo, a Almería, me preguntan cómo estás, y yo, molt bé. Es que se me ha pegado total, siempre, siempre respondo con un molt bé".

Otra expresión que también causa sorpresa entre sus amigas "es que en catalán siempre mis amigas me dicen "fem un café" y claro "fer" es hacer y yo lo aplico al castellano literal y le digo a mis amigas: ¿hacemos un café?". Sus amigas no comprenden el uso del "hacemos" en ese contexto.

También se le ha pegado el "saps", es decir, "sabes" y el "m' agrada", es decir, "me gusta". Una palabra que, ha señalado, también se puede decir en castellano "pero nadie lo dice y no sé por qué".

Por último, ha cambiado el "me renta" de Madrid por el "me cunde" de Cataluña: "No sé, se me ha pegado. Aplico muchísimas otras palabras al castellano".