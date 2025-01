Una joven cuenta la bronca que se ha llevado de un taxista en Madrid "sin tener culpa de nada"

La creadora de contenido con más de 800.000 seguidores en TikTok Isabel María, conocida en esta red social como @isabelmariapv, ha narrado en un vídeo lo que le ha pasado al subirse a un taxi en Madrid.

"Os cuento la historia de la bronca que me he llevado este mediodía de un taxista sin tener culpa de nada", comienza diciendo. "Me monto sola, muy tranquila y el taxista tendría 55 o 60 años y me reconoce que era andaluza", comienza diciendo.

"Entonces empezamos a hablar y es muy amable. Ahí me pregunta por lo que hago en Madrid y le digo que hago contenido en redes sociales. Él entendió que era teleoperadora de telefonía", explica.

A partir de ahí llegó el enfado del taxista: "Al entender eso me dijo que si yo era la que llamaba a las 3 de la tarde cuando duerme la siesta la gente. Me dio vergüenza decirle que no, no sé por qué pero no se lo dije y le contesté que sí".

"Él entonces me dice que está harto que yendo en el taxi le llamen porque espera la de los clientes. 20 veces diciéndome que no le llame, contándome que tiene los números bloqueados y que no habría que hacer estas cosas", prosigue.

Ella reconoce que estaba como "tierra, trágame" porque no sabía que decirle. "Le digo que no me dedico a llamar todo el día, que hago más cosas y él insistía", continúa relatando.

Finalmente acaba diciendo que ya se ha callado, se ha quedado quieta y ha terminado por escuchar el final de la bronca del taxista. "En la que me he metido sola sin tener culpa de nada", remata.