Una librera cuenta la visita que ha tenido y los 'me gusta' le caen en cascada: "Esto es todo"

Luis Alvarez via Getty Images

La librera de El Jardín Secreto de Plasencia (Cáceres) Judith Rico ha contado en su perfil de X (@JudithRico_) la visita que ha tenido este martes la visita de una de sus clientas más veteranas y que ella, tal y ha como ha confesado, adora.

"Diario de una librera: Hoy ha vuelto una clienta que adoro. Tiene 84 años, ha aprendido a leer gracias a su nieta", ha comenzado escribiendo la tuitera, que es autora de libros como Cada día quiero más cosas con menos gente.

Rico ha detallado que este martes la anciana había viajado desde su pueblo en autobús para comprar libros: "Hoy decía 'he venido en autobús desde el pueblo, pero hay que ver lo contenta que vengo a por mis libros. Ya no me aburro nada, nada de nada'".

"Esto es todo por hoy", ha sentenciado Rico, cuya publicación se ha hecho viral con más de 8.000 me gusta y 700 compartidos. Además, también ha sido visto por más de 150.000 personas.

Entre las respuestas, algunos usuarios han contado que familiares suyos no pudieron estudiar en su día y han ido aprendiendo a leer también de adultos. Otros han mostrado su emoción por el hecho de que haya gente como ella.