Una librera de Vigo indigna al contar lo que le ha hecho una señora: canallada en toda regla

La dueña de la librería y papelería Vigo de Papel ha provocado indignación al contar la canallada en toda regla que le ha hecho una señora que entró en el local.

La vendedora lamenta que estas cosas hayan pasado, pasen y sigan pasando. "Te ven cara de imbécil y vienen a ver si pueden estafar 50 euros", se queja antes de calificar la experiencia de "horrorosa" y celebrar que al menos había gente allí cuando pasó todo.

Cuenta que una mujer "muy educada" pidió unas pinturas y cuando fue a cobrarla le sacó un billete de 50. Señala que, como tenía cambio, no tuvo más problemas. Pese a ello, la mujer acabó diciendo que iba a cambiar el billete a la frutería para darle otro de un valor más pequeño.

Aunque la librera se negó, dice que la mujer le quitó el billete de 50 euros de la mano y lo metió debajo de la cartera, ocultándolo. El caso es que le dijo a la dependienta: "Dame el billete y te lo cambio". Ésta le dijo que el billete lo acababa de agarrar ella, pero la mujer lo negó todo.

"Yo no tengo nada", argumentó la mujer, ante lo que la dueña del comercio le avisó de que había cámaras de grabación y de que otra clienta había visto toda la jugada. En esa tesitura dice que la mujer empezó a decir: "No me quieres atender, no me quieres atender".

La librera avisa de que si eso llega a pasar mientras está sola o sin cámaras "y te la lían": "Yo estoy trabajando y tengo que comerme que una señora intente estafarme". Y ha alertado de que esto puede ocurrirle a otros comerciantes.