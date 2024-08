Una limpiadora enseña cómo han dejado la habitación de hotel y da auténtico MIEDO

La limpiadora y usuaria de TikTok @yifasdeplarmas ha publicado un vídeo en el que se ha visto el estado en el que un grupo de jóvenes han dejado la habitación y da auténtico pánico. No resultaría extraño que se les prohibiera de nuevo la entrada por todo lo que han dejado allí.

"¿Cómo puede ser que venga la gente a dejar esto en una habitación? No valoran el trabajo de estas chicas. Esto no es normal", ha expresado la mujer en el vídeo, que ha acumulado 2,4 millones de visualizaciones y 70.000 'me gusta' en tiempo récord.

"No es normal, se dejan hasta los tangas, el Tampax... Hay que darle un plus a la limpiadora", ha expresado, enseñando todo lo que habían dejado en el suelo que la camarera de pisos estaba recogiendo. Realmente sus propias palabras han sido expresadas de forma literal, ya que, como se ve en el vídeo, hay muchísima suciedad y objetos tirados en el suelo.

La usuaria habla incluso por experiencia propia. De hecho, ella se encontraba de vacaciones cuando recorría el pasillo del hotel y vio a una limpiadora en la habitación, grabando después el estado de la habitación, y le ha dejado muy claro lo que piensa: "Un plus y que valoren vuestro trabajo".