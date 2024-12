Una madre clama un claro "tierra, trágame" tras lo que le dice su hija después de escuchar a los vecinos

En ocasiones creemes que los niños no se enteran de nada, pero lo cierto es que no pierden detalle. Y si no que se lo digan a la usuaria de la red social X @NorthernNQueen, que se ha quedado atónita con lo que le ha dicho su hija.

"Todos los que tenemos niños sabemos que esperamos a que se duerman para intimar. Bien: nos levantamos a las 8 y la vecina acababa de llegar de fiesta y se les oía (es pared con pared)", ha comenzado a explicar.

A continuación, ha revelado lo que dijo su hija. "De repente dice la peque: MADRE MÍA, VOSOTROS NO GRITÁIS TANTO", ha asegurado en la publiación, que acumula ya más 19.000 me gusta.

"Tierra, trágame. Blanca estoy", concluye la mujer.